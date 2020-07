Polícia Militar prende homem por agressão (Maria da Penha) em Pinheiral

A Polícia Militar foi acionada no domingo para verificar uma denúncia sobre um homem, de 34 anos, que estaria agredindo sua mulher, de 44 anos, na Rua São Pedro, no bairro Cruzeiro, em Pinheiral. Os policiais foram até o local e ouviram gritos de socorro vindos dentro do quintal da residência. Os policiais entraram na localidade e presenciou o homem agredindo a mulher com socos em seu rosto.

Os agentes tentaram evitar a agressão, mas também foram agredidos. Os policiais tiveram que usar os meios necessários para conter o homem. Todos foram levados para à 101ª DP para registro de ocorrência, onde o suspeito de agressão foi autuado preso em flagrante. A mulher foi conduzida ao hospital para atendimento médico.