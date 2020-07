Policiais militares apreendem armas e drogas no bairro Três Poços, em VR

A Polícia Militar estava em patrulhamento na manhã desta segunda-feira, quando avistou dois suspeitos realizando o tráfico de drogas, na Rua Monteiro, no bairro Três Poços, em Volta Redonda. Os dois foram apreendidos com um revólver calibre 32 (numeração suprimida), quatro munições calibre 38 (com três munições calibre 32) e dois rádios transmissores com base para carregamento, dois celulares.

Foram apreendidos também material para embalar drogas, 11 sacolés de maconha, 10 tabletes pequenos de maconha, 144 pinos de cocaína comercializados por R$10,00, 17 pinos de cocaína de R$35.