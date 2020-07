Bancos são explodidos na Vila Operária, em Paraty

Dois bancos, Santander e Sicoob foram arrombados na madrugada desta quinta-feira, na Rua Minas Gerais, na Vila Operária de Mambucaba (antigo Perequê), em Paraty. Segundo informações de policiais do local, pelo menos cinco explosões foram ouvidas durante a madrugada. Não há informações sobre feridos.

Segundo o segurança de um dos bancos, um barco parou na praia com vários suspeitos, todos vestindo roupas pretas e foram em direção as agências bancárias. Logo depois ocorreram as explosões. Também de acordo com as primeiras informações, eles chegaram e fugiram pelo mar, numa lancha. A Polícia Militar foi acionada.