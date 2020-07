Manifestantes pedem a abertura do comércio, em Volta Redonda

Uma manifestação, de empresários e comerciários, ocorreu na manhã desta quarta-feira, pelas ruas do bairro Aterrado, em Volta Redonda. Os manifestantes percorreram várias ruas do bairro pedindo a abertura do comércio e finalizaram o protesto em frente ao Palácio 17 Julho, a sede do governo municipal, no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

A decisão do fechamento do comércio na semana passada, segundo o prefeito Samuca, foi em decorrência da interrupção de recebimento de pacientes pelo Hospital Regional Zilda Arns, no bairro Roma, em Volta Redonda.

As condicionantes são acompanhadas através dos eixos de monitoramento: o número de casos suspeitos não aumentar mais que 5% por três dias seguidos (3,49% neste sábado); A ocupação de leitos no CTI não ultrapassar 50% (62,92%); A ocupação de leitos no Hospital de Campanha não ultrapassar 60% (15,7%).

Esta semana o Hinja se dispôs a emprestar à prefeitura 10 leitos de UTI para aumentar a capacidade de atendimento de casos de Covid-19. Esses leitos serão instalados no Hospital de Campanha, no estádio Raulino de Oliveira.

Com o aumento no número de CTIs, o prefeito de Volta Redonda Samuca Silva, informou que já autorizou a PGM (Procuradoria Geral do Município) pedir à Justiça a antecipação da reabertura do comércio, que estava prevista apenas para a próxima segunda-feira (13).