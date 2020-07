Uma casa pegou fogo no início da noite desta quinta-feira, na Avenida Presidente Kennedy, próxima a uma casa de festas, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. Segundo informações do local, o Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu apagar o fogo.

A família perdeu todos os pertences, inclusive os documentos pessoais. Ninguém ficou ferido.