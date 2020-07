Jovens são presos por suspeita de homicídios, em Resende

Dois jovens, de 19 e 22 anos, foram presos na tarde desta quinta-feira, por agentes da Delegacia de Polícia Civil, de Resende, comandada pelo delegado Michel Florosch. Os dois sao suspeitos do assassinato de um jovem e ferimentos em outro, no último dia 2, na Avenida Rita Maria Ferreira da Rocha, na Beira Rio, região central da cidade de Resende.

Segundo o delegado, os dois tinham cada um três mandados de prisão em aberto e estariam envolvidos em homicídios ocorridos recentemente em Resende. Outro suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio na Beira-Rio já tinha sido preso na semana passada.

A prisão dos outros dois ocorreu no bairro Santo Amaro, a cerca de 50 metros do DPO (Destacamento de Policiamento Ostensivo da Polícia Militar). A tentativa de homicídio foi gravada por uma câmera de segurança. O baleado estava de moto com outro homem quando um carro com os autores se aproximou, fazendo a dupla cair.

Dois homens saíram do carro já atirando na direção dos que caíram, mas apenas um foi atingido. O outro sofreu escoriações devido à queda da moto.

O crime teria sido motivado por outra tentativa de homicídio ocorrida no bairro Santo Amaro. Veja o link abaixo.