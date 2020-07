Guarda Ambiental flagra idoso caçando pássaros silvestres em Miguel Pereira

A Guarda Ambiental de Miguel Pereira flagrou nesta sexta-feira, após uma denuncia anônima, um idoso de 71 anos, caçando pássaros silvestres no distrito de Governador Portela. Logo depois do flagra, os agentes foram até a casa do idoso onde foram encontrados 15 pássaros silvestres, sete gaiolas e vários equipamentos de caça.

Ele foi levado para a delegacia, onde foi enquadrado no crime de caça ilegal de animais silvestres. Após o registro o idoso foi liberado em seguida. A Guarda Ambiental levou os pássaros para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama, em Seropédica (RJ). Foto:PMMP