PRF apreende Skank e “Camarão de Maconha na Dutra, em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã deste domingo, por volta das 9h40min, dentro de um veículo Chevrolet Onix, durante operação de combate ao narcotráfico, vários quilos de skank e “camarão” de maconha no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, em frente ao Posto da PRF, no início da Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

Um homem, de 31 anos, transportava 27 pacotes contendo Skank (supermaconha) e “camarão” de maconha no tanque de combustível do veículo. O condutor do veículo, de 31 anos, alegou que estava seguindo para Copacabana (Rio de Janeiro), para se encontrar com a namorada que conheceu através de um aplicativo, mas não soube dizer o endereço.

Ele demonstrou muito nervosismo o que alertou os policiais rodoviários federais. Durante revista minuciosa no veículo foram encontrados dentro do tanque de combustível 27 pacotes embalados a vácuo envoltos em bolas de látex (bexigas de aniversário) contendo as drogas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao motorista por tráfico de drogas, que confessou que receberia R$5 mil para transportar a droga de Ponta Porã (MS) para o Rio de Janeiro.

O quilo do Skank e do “camarão” de maconha, por serem de melhor qualidade e conterem alta concentração de THC (princípio ativo da canabis sativa que causa a entorpecência), tem valor muito mais elevado que o da maconha comum. Estando o quilo do Skank e do “camarão” em torno de R$50.A ocorrência foi encaminhada para a 94ª DP de Piraí.

Após perícia foram constatados 10 quilos de Skank e “camarão”. Com esta apreensão efetuada pela PRF, foi gerado um prejuízo de cerca de R$500 mil para o tráfico de drogas.

OBS: A concentração de THC na maconha comum é de 2,5%; enquanto que no Skank a concentração de THC é de 17,5%.