Mulher é presa por tráfico de drogas, em Valença

Policiais militares prenderam no sábado, uma mulher, de 24 anos, suspeita de tráfico de drogas, na RJ-145, no bairro São Francisco, estrada de acesso a cidade de Barra do Piraí, em Valença. Uma denúncia anônima levou os agentes até a mulher que levaria as drogas até na cidade de Barra do Piraí.

A suspeita foi surpreendida no interior do ônibus. Foram apreendidas 120 trouxinhas de maconha (229 gramas) e 25 cápsulas de cocaína (20 gramas). A jovem e o material apreendido foram encaminhados à delegacia, onde ela foi autuada por tráfico de drogas.