Policiais militares do 10º BPM apreenderam no início da tarde de domingo, por volta das 12h30min, depois de uma denúncia anônima, um vazo com plantação de maconha na Rua Luiz Braga, no bairro Carvão, em Barra do Piraí.

Os agentes foram até a residência e encontraram o vaso que foi encaminhado, junto com a mulher, para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí. Ela foi ouvida e liberada em seguida, após ser enquadrada no artigo de posse e uso de entorpecentes.