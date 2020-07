PRF prende casal em veículo clone com registro de furto na Dutra, em Barra Mansa

Policiais rodoviários flagraram um carro com registro de furto e prenderam um casal durante Policiamento Ostensivo Dinâmico (POD), neste domingo, por volta dás 21 horas, na altura do km 285, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

Os agentes tiveram a atenção voltada para um veículo VW Gol (prata) 2019, com placas do município de Itaguaí (RJ) e fizeram a abordagem. No veículo estavam o condutor, de 23 anos, e a passageira, de 20 anos. Os agentes sentiram um forte cheiro de maconha e foi feito uma revista minuciosa no interior do veículo.

De imediato, o motorista assumiu ser usuário de drogas e já havia consumido a maconha. Ao ser indagado sobre o veículo, o condutor respondeu que era de seu primo e que estava emprestado para passear na Maromba (Resende), para comemorar o aniversário da companheira, a passageira que estaria completando neste domingo (dia 12), 20 anos. Ele disse aos policiais que estava voltando para sua cidade, Volta Redonda.

Ao verificar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) foram observados indícios de falsificação, em inspeção veicular. Os policiais perceberam indícios de adulteração na numeração do chassi. Perguntado novamente sobre a propriedade do veículo o jovem mudou a versão, informando que havia alugado por R$200 de um desconhecido para poder passear com sua companheira.

Ao verificarem a numeração do motor os policiais constataram ser diferente da que constava no sistema e chegaram a conclusão de que se tratava de um veículo clone. O veículo original da mesma marca/modelo, com placas do município do Rio de Janeiro, tinha registro de furto no Recreio dos Bandeirantes (RJ), em 18 de fevereiro deste ano. Diante do exposto foi dada voz de prisão ao casal por receptação e por uso de documento falso.

Ainda durante as consultas foi verificado que havia registro de furto para as placas Mercosul utilizadas para montar o clone, sendo o registro lavrado no dia 19 de fevereiro 2020, também no Rio de Janeiro.

Também foi recebida uma informação de que este veículo VW/GOL, com as placas ostentadas (clone), havia sido utilizado em um roubo à residência ocorrido em Três Rios na data de 10 de julho de 2020. Os policiais rodoviários federais foram até a 90ª DP de Barra Mansa, onde foi entregue a ocorrência, para as medidas cabíveis e as investigações necessárias.