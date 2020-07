Prefeitura de Volta Redonda vai realizar audiência pública para debater transporte coletivo

Com transmissão ao vivo, audiência visa acelerar transporte de linhas de ônibus

O município de Volta Redonda deu mais um passo para a realização da primeira licitação do transporte coletivo na cidade. Em reunião realizada na manhã desta segunda-feira, dia 13, na sede da prefeitura, ficou definida para o dia 31 de julho a realização de uma audiência pública, que tem como objetivo ouvir e propor sugestões e melhorias no transporte coletivo.

A audiência pública será realizada das 18h às 21h30 no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Junior, da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), localizado no Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal.

“Essa audiência é uma orientação do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) e vamos poder ouvir a população, que é muito importante nesse processo. Todas as sugestões serão levadas em consideração para finalizarmos o edital de licitação. Será um marco para a história da cidade”, explicou o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Rogério Loureiro.

A participação acontecerá de forma semipresencial, com o máximo de 50 pessoas no teatro (respeitando as normas de distanciamento social e saúde por conta da pandemia) e o restante através da internet. As inscrições para participar serão realizadas pelo site da prefeitura, com início a partir do dia 16 de junho.

Mesmo com o avanço no processo de realização da licitação, o Governo Municipal vem adotando medidas para melhorar o transporte coletivo de Volta Redonda. Em janeiro deste ano, a prefeitura já havia autorizado a intervenção em nove linhas da maior empresa que atua no município, que estão sendo operadas por três empresas consorciadas do SindPass (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros). Os bairros beneficiados foram: Coqueiros, Siderlândia, Vila Brasília, Santa Cruz e Santa Rita do Zarur.

O Prefeito Samuca Silva ressaltou a importância da participação popular e lembrou que decretou, em maio do ano passado, a caducidade da concessão da empresa por prestar um serviço de má qualidade.

“Vamos resolver isso com a primeira licitação do transporte coletivo na história de Volta Redonda. Recentemente, mais um ônibus da empresa pegou fogo. São inúmeros problemas e a população não aguenta mais. Foram muitos recursos impedindo a licitação, mas continuamos avançando para dar ao povo de Volta Redonda um transporte coletivo de qualidade”, afirmou Samuca Silva.