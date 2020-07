Uma jovem foi detida na manhã deste domingo, em um imóvel da Rua A, na localidade conhecida como Vila da Cidadania, no bairro Três Poços, em Volta Redonda. Segundo a Polícia Militar, com a suspeita foi apreendido um revólver calibre 38, uma munição do mesmo calibre, e 87 pedras de crack.

A jovem foi apreendida e levada para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Foto: Polícia Militar