Saae VR realiza manutenção elevatória que abastece o bairro Eucaliptal

O Saae VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda) informa que nessa quarta-feira, dia 22, será realizada uma manutenção na elevatória que abastece o bairro Eucaliptal. No local será instalado um novo quadro de energia, serviço feito junto a Light. Posteriormente, será realizada a instalação de uma nova bomba reserva e troca dos quadros de comando elétrico e automação.

De acordo com o diretor do Saae VR, José Geraldo Santos, o Zeca, o serviço faz parte das melhorias que a autarquia está promovendo no sistema de bombeamento do bairro. “Estamos iniciando a intervenção amanhã e a previsão é que o abastecimento seja retomado durante a noite de forma gradativa. Por isso, pedimos que os moradores do bairro façam uso consciente de água nesse período”, informou Zeca.