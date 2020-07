Direção Nacional do PDT confirma pré-candidatura de Gerson Antunes para prefeitura de VR

Convenção acontece dia 12 de setembro, quando o partido vai homologar as candidaturas de vereadores e prefeito

O Partido Democrático Trabalhista confirmou o nome de Gerson Antunes para concorrer a prefeitura de Volta Redonda, nas eleições de novembro. Gerson é filho de Juarez Antunes, deputado federal Constituinte, ex-prefeito de Volta Redonda, líder da greve de 88, que mudou a política no país. Seguindo os passos do pai, Gerson sempre atuou na militância política da juventude no Brasil, sendo filiado ao PDT há mais de duas décadas. Na época da privatização da CSN, atuou junto ao movimento estudantil e sindical contra a venda da siderúrgica. Para Gerson, a privatização da CSN traz consequências ainda hoje para a cidade, refletindo na vida da população.

– A maneira como a CSN foi entregue destruiu muito do patrimônio da cidade. Há pouco tempo, por exemplo, foi anunciado o fechamento do Recreio do Trabalhador, uma área de lazer e turismo para grande parte da população de Volta Redonda. Sem contar a precarização do trabalho na principal empregadora da cidade. O funcionário da CSN cada vez é mais desrespeitado pela empresa. O poder público precisa atuar junto à empresa para garantir o respeito à sua população, principalmente quanto aos índices de poluição da CSN – afirma Gerson que na época da privatização conseguiu mobilização contra a venda da siderúrgica.

A decisão de ser pré-candidato à prefeitura de Volta Redonda nasceu da necessidade que Gerson percebe que a cidade tem de ter um líder político que represente a sua vanguarda com experiência e, ao mesmo tempo, inovador, pois Gerson sempre foi líder político da juventude nas lutas da cidade.

Para o pré-candidato faltam politicas públicas municipais de geração de emprego e renda, estímulo ao trabalho e, principalmente, valorização do servidor e da Educação municipal.

-O poder público não ouve a população e não entende suas necessidades. A cidade parou no tempo em muitas questões e hoje vemos o servidor desvalorizado, tendo um monte de funcionários contratados sem função na administração. A cidade precisa de uma gestão voltada para a população, não para interesses particulares.

O partido entende a importância da cidade para o país e percebe que a eleição de um candidato progressista em Volta Redonda é essencial para o bem estar da população.