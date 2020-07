Morre o fundador do Grupo de Escoteiros de Barra Mansa

José Carlos de Almeida, de 59 anos, o “Chefe Zé”, como era conhecido carinhosamente, morreu no domingo, vítima de coronavírus, no Hospital Regional, no bairro Roma, em Volta Redonda. José Carlos tinha comorbidade (pressão alta e problemas do coração) e estava internado na Santa Casa de Misericórdia, na Rua Pinto Ribeiro, em Barra Mansa, onde foi constatado que tinha coronavírus (Covid-19). O quadro de saúde do escoteiro piorou, pois sentia muita falta de ar.

Devido seu estado de saúde, José Carlos, foi transferido na sexta-feira, para o Hospital Regional, mas não resistiu e foi óbito. Sem velório, o “Chefe Zé” foi sepultado às 10 horas, deste domingo, no Cemitério Municipal de Barra Mansa. Amigos, parentes e escoteiros se posicionaram na calçada do cemitério, que fica em frente à Delegacia de Barra Mansa, onde prestaram homenagens, cantando a canção do escoteiro, bateram palmas e saudações para perda do “grande amigo”.

HOMEM LIGADO AS CAUSAS SOCIAIS

José Carlos tinha um trabalho importante e há 48 anos realizava trabalhos comunitários, sendo o fundador do escoteiro de Barra Mansa. Ele fazia parte também dos vicentinos (movimento católico que se dedica aliviar o sofrimento do próximo e a favor da Justiça e caridade).

José Carlos participou de vários trabalhos colaborando com a Cruz Vermelha Brasileira. Chefe Zé, foi diretor Regional do Movimento Escoteiro e trabalhava na prefeitura de Barra Mansa.