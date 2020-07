Polícia Militar apreende armas no bairro Boa Vista 3, em Barra Mansa

Policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam uma denúncia sobre o tráfico de drogas que estava ocorrendo na Rua Antônio Luiz Pires, nas proximidades da Honda Oriental, no bairro Boa Vista 3, em Barra Mansa.

De acordo com a denúncia, o suspeito estaria sem camisa, dentro do veículo e com uma arma. Os agentes se aproximaram do homem e apreenderam um revólver calibre 38, com quatro munições intactas e numeração suprimida que ele havia jogado ao chão.

Ao ser indagado, o suspeito disse que havia em sua residência um revólver calibre 32, com uma munição picotada. A entrada foi franqueada por uma jovem, de 25 anos, que mostrou aos policiais a arma em cima do armário, com uma munição picotada e um aparelho celular.

O suspeito foi levado junto com a arma e munições para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Foto: Polícia Militar