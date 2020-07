Troca de tiros com policiais militares deixa um morto e três feridos em Angra dos Reis

Uma troca de tiros entre suspeitos e policiais militares na madrugada desta quarta-feira, deixou um morto e três feridos no bairro Frade, em Angra dos Reis. Uma denúncia sobre um grupo que tinha saído do bairro Parque Mambucaba para praticar o tráfico de drogas levou os agentes até o local. Ao perceber a presença dos policiais os suspeitos fugiram por uma área de mata trocando tiros com os policiais militares.

Após a troca de tiros os policiais encontraram um homem baleado que tinha ido a óbito. O corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML), de Angra dos Reis. Foram apreendidos também duas pistolas, 15 munições e uma quantidade de drogas que não foi contabilizada.