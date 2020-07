No cenário de pandemia, Secretaria de Ordem Pública aumenta efetivo para a fiscalização de bares e restaurantes

Medida visa o cumprimento rigoroso das determinações do decreto municipal 9904/20, que estabelece restrições temporárias ao funcionamento dos estabelecimentos

O secretário de Ordem Pública, William Pereira, informou na manhã desta quinta-feira (30), que reforçará o efetivo da fiscalização para acompanhar a movimentação nos bares do município, principalmente durante os fins de semana. Além dos fiscais do próprio órgão, a equipe contará com auxílio da Guarda Municipal, Guarda Ambiental, Vigilância Sanitária e Polícia Militar. A meta é exigir o cumprimento do decreto nº 9904/2020, que estabelece restrições temporárias ao funcionamento de bares, restaurante e estabelecimentos afins.

– Inicialmente, a validade deste decreto era de 10 dias, mas em face da necessidade provocada pela pandemia do novo coronavírus, foi prorrogado até o dia 4 de agosto. Não está descartada a possibilidade de ser estendido mais uma vez. A fiscalização tem cobrado rigorosamente os seguintes itens: horários de funcionamento até às 23 horas, a utilização de 50% das mesas dos estabelecimentos e aqueles com capacidade para mais de 40 pessoas, a verificação de temperatura antes de adentrar o recinto; a proibição de colocação de mesas e cadeiras em calçadas, a permanência de clientes em pé dentro dos bares, além da disponibilidade de álcool para a higienização das mãos e o uso de máscara de proteção facial – enumerou William.

A fiscalização, segundo William, tem sido rotineira e constante. Na noite desta quarta-feira (29), agentes da Secretaria de Postura percorreram os locais que concentram maior número de bares e restaurantes, como a Rua Orlando Brandão e Abdo Filipe, no Ano Bom, além dos bairros Vila Nova, Vista Alegre, Boa Sorte e Colônia Santo Antônio. “A maioria está seguindo as determinações do decreto. No Ano Bom, a limitação da capacidade do funcionamento dos estabelecimentos em 50%, tem ocasionado a formação de filas de espera. Alguns bares e restaurantes contrataram seguranças para auxiliar na organização das filas, com o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas. Na Orlando Brandão, uma viatura está responsável pela ronda diária no local. Estamos percorrendo as demais regiões e de maneira geral a situação está mais tranquila, mas ainda existem instabilidades que precisam ser coibidas”.

Por fim, William reiterou a necessidade de conscientização da população para que evite aglomerações e só saia de casa em caso de necessidade. “As atividades comerciais foram flexibilizadas mediante uma série de exigências de segurança e proteção acordadas junto ao Ministério Público com a finalidade de manter a economia e os empregos. Mas, não é hora de sair de casa, tampouco de freqüentar festas particulares. O momento exige cuidado e atenção para não colocar em risco a saúde da coletividade”.

Denúncias sobre aglomerações ou descumprimento das regras do decreto podem ser realizadas de segunda-feira a domingo, 24 horas por dia, através dos telefones (24)3028-9369/3028-9339.

#PROTEJAAGENTE – Com a finalidade de coibir aglomerações e buscar a consciência coletiva sobre as medidas de prevenção, a Prefeitura, juntamente com as entidades comerciais do município segue com a campanha #PROTEJAAGENTE. Lançada há uma semana, a campanha está sendo veiculada nas redes sociais, outdoors, cartazes, adesivos, propagandas em emissoras de rádio, carros de som e afins.