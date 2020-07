Samuca Silva visita obra de revitalização em praça de lazer do bairro 249

O prefeito aproveitou vistoria para ouvir os moradores do local

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, visitou nesta quinta-feira, dia 30, as obras da Praça Marechal Osório, no bairro 249. No local, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) estão fazendo toda a revitalização da praça e do Ginásio Poliesportivo Abraham Medina. As intervenções incluem pintura das estruturas, manutenção dos brinquedos e aparelhos de ginástica, além da reforma dos muros e grades que cercam o local.

Durante a visita, Samuca também conversou com moradores e comerciantes para escutar as demandas prioritárias do bairro, como a construção de uma nova rede de água pluvial, que vai acabar com um problema histórico no local. “Estamos aqui para acompanhar a obra de perto e estar mais próximos da população, ouvindo as demandas. Estamos em um período difícil diante da pandemia, mas as melhorias não podem parar”, afirmou o prefeito, que foi acompanhado pelo vereador Maurício Pessoa.

Kátia Cilene, moradora do bairro há 16 anos, contou que está muito contente com a reforma. “Eu acho uma maravilha a nossa praça estar sendo melhorada, passamos bons momentos aqui antes do isolamento. Aqui é muito movimentado e nas noites mais quentes a gente senta para conversar e aproveitar o tempo. A população tem que colaborar e ajudar a conservar e cuidar do espaço”, afirmou.

Na ocasião, os moradores também pediram a melhoria no transporte público. “Está uma tristeza. Hoje, por exemplo, estamos esperando mais de uma hora no ponto e nada do ônibus”, contou Rosangela Amaral. Samuca tranquilizou os moradores, ressaltando o empenho para que seja feita a primeira licitação do transporte coletivo da cidade. E falou ainda sobre a audiência pública, que vai acontecer no dia 17 de agosto, para discutir melhorias transporte público na cidade.

“Já conseguimos alguns avanços nessa área, como a intervenção em nove linhas da maior empresa que atua no município, que estão sendo operadas por três empresas consorciadas do SindPass (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros). E, agora, vamos realizar a audiência, onde todas as sugestões apresentadas serão consideradas para finalizar o edital de licitação”, contou o prefeito.

De acordo com a equipe da SMI, as intervenções na praça e no ginásio devem ser concluídas em até 30 dias e todo o serviço está sendo feito com recursos próprios. Secom VR, com fotos de Gabriel Borges e Evandro Freitas