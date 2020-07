Polícia Militar aprende drogas em Volta Redonda

Agentes do 28º BPM apreenderam na manhã desta sexta-feira, depois de uma denúncia anônima dois suspeitos com drogas, nas Ruas 1 e 4, no bairro Vila Rica, em Volta Redonda. Equipes de Busca e GAT I receberam uma denúncia sobre suspeitos realizando tráfico de drogas no local.

Foram apreendidos quatro tabletes de maconha, oito trouxinhas de maconha, três pinos de cocaína, um lança perfume, oito munições calibre 22, dois celulares e R$299,00.

As drogas e os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.