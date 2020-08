Mulher é presa com drogas em Angra dos Reis

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi presa durante abordagem por policiais militares na Rua Salomão Resek, no Morro do Carmo, em Angra dos Reis. Os policiais militares estavam em ronda quando perceberam a mulher com um volume na cintura e em atitude suspeita.

Durante abordagem os agentes apreenderam um rádio de comunicação, 682 pinos de cocaína, 113 tiras de maconha, 48 frascos de cheirinho da loló, uma balança de precisão.

A mulher acabou confessando que trabalha para o tráfico e apontou uma casa onde todas as drogas estavam guardadas. Ela foi levada junto com as drogas para a Delegacia de Polícia, de Angra.