Mulher descobre traição e coloca fogo em colchão de sua casa com a filha dentro

Uma mulher, de 25 anos, colocou fogo em uma casa com a filha dela, de 7 anos, dentro após descobrir que o marido, de 35 anos, estava traindo com uma amiga, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

A mulher que consumia bebida e usava drogas, na companhia do marido e da amante ficou sabendo da traição. Ela ainda teria tentado esfaquear o marido que revidou com socos.

Inconformada com a traição a mulher colocou fogo em um colchão em sua própria casa onde estava a filha dela. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu debelar as chamas e a criança foi resgatada. Ninguém ficou ferido.

A criança foi levada para o Conselho Tutelar da cidade. O caso foi registrado na delegacia da cidade.