AAP-VR terá baile virtual em homenagem ao Dia dos Pais

“Se você não pode vir à Associação dos Aposentados, a alegria da AAP-VR vai até você”.

Com este slogan, a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda apresenta, na sexta-feira, dia 7, um baile virtual, com a dupla Leandro e Nereu, uma das que mais fazem sucesso nos eventos da entidade. A live, diretamente do salão da Associação, começará às 20 horas.

A live, em comemoração ao Dia dos Pais, estará disponível ao público nas redes sociais da AAP-VR, como Facebook e Youtube. A diretoria lembra que, embora a apresentação da dupla Leandro e Nereu seja no salão da Associação, não haverá presença de público.