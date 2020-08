Polícia Federal deflagra a Operação Dardanários no Rio

A Polícia Federal deflagrou, nesta manhã (06/08), a Operação DARDANÁRIOS com a finalidade de desarticular conluio entre empresários e agentes públicos, que tinham por finalidade contratações dirigidas, especialmente na área da saúde.

Os policiais federais dão cumprimento a 06 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão nas cidades de Petrópolis/RJ, São Paulo/SP, São José do Rio Preto/SP, Goiânia/GO e Brasília/DF.

A operação é um desdobramento das investigações realizadas no âmbito das operações Fatura Exposta, Calicute e SOS, deflagradas pela Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros Combate da PF no Rio de Janeiro – DELECOR, em conjunto com o Ministério Público Federal.

Os presos responderão pelos crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, e após procedimentos de praxe, serão encaminhados ao sistema prisional e ficarão à disposição da justiça.

Os mandados judicias foram expedidos pela 07ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

O nome da operação faz referência aos agentes de “negócios”, atravessadores que intermediavam as contratações dirigidas.