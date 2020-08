Termina nesta sexta-feira prazo para regularização das atividades de vendedores ambulantes de Barra Mansa

Meta é disciplinar o comércio ambulante com atuação apenas de vendedores moradores da cidade e evitar a circulação do novo coronavírus

A Secretaria de Ordem Pública encerra nesta sexta-feira (07), o prazo para que vendedores ambulantes moradores de Barra Mansa regularizem sua situação cadastral junto à Prefeitura. Após esse período, quem se mantiver irregular poderá ter a mercadoria apreendida e sofrer outras sanções.

Para efetuar o cadastramento no Programa Ambulante Legal é necessário se encaminhar até a Fiscalização de Postura, localizada no Parque da Cidade Natanael Geremias, no Centro. É necessária a apresentação dos seguintes documentos: identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, duas fotos 3×4, carteira de trabalho e certidão de nascimento ou casamento. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 hs.

O cadastramento, segundo o secretário de Ordem Pública, William Pereira, só pode ser feito por ambulantes moradores da cidade. “Estamos percebendo pessoas moradoras de outros estados ocupando as ruas de Barra Mansa para vendas e isto é tirar a oportunidade dos barra-mansenses. Nós não aceitaremos essa situação, pois dessa forma, estão tirando oportunidade daqueles que podem se legalizar em nosso município. Além disso, existe a possibilidade da circulação do novo coronavírus aumentando assim, as chances da doença no município”.

Ele ainda destacou que agentes da Fiscalização de Posturas, com apoio da Guarda Municipal, realizarão sistematicamente a operação para disciplinar o comércio ambulante. “Na última quarta-feira conversamos individualmente com cada vendedor, orientando-os para o cadastro no Programa Ambulante Legal. De maneira alguma temos o intuito de prejudicar os trabalhadores, mas não podemos colocar em risco a saúde dos cidadãos da nossa cidade, tampouco tirar as chances de renda dos ambulantes do nosso município”, concluiu.