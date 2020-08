Zélio Show e Chuchu voltam as suas funções em Barra Mansa

Os vereadores afastados da Câmara de Vereadores de Barra Mansa, Paulo Afonso Sales Moreira da Silva, o Paulo Chuchu, e o vereador Zélio Rezende Barbosa, o Zélio Show, conseguiram habeas corpus no STF (Supremo Tribunal Federal), em decisão tomada pelo presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, e retornam a exercer suas funções. Eles estavam afastados desde o dia 14 de julho.

Os três foram afastados de seus cargos por suspeita de envolvimento em uma denúncia de compra de votos para aprovar as contas de Rodrigo Drable na Câmara Municipal. O prefeito e os dois vereadores foram denunciados depois que o também vereador Gilmar Lelis revelou ao MPRJ ter recebido uma oferta de R$ 30 mil para votar a favor da aprovação das contas de Drable, relativas a 2018, rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ).

As contas foram votadas no último dia 12 de maio e aprovadas por 14 votos contra 5. Se fossem rejeitadas pela Câmara, Drable ficaria inelegível. Enquanto o prefeito esteve afastado, a Câmara aprovou um requerimento de abertura de processo de impeachment apresentado por Marcell Castro.