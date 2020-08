Prefeitura de Resende realiza ações de conscientização contra a Covid-19

Medida visa reforçar cuidados contra a Covid-19 no cotidiano do comércio

A Prefeitura de Resende segue sem medir esforços para proteger o município dos perigos do novo coronavírus. Nesta semana, a gestão municipal, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, está realizando uma ação de conscientização visando atingir os comerciantes. Na última quinta-feira, dia 6, o local contemplado foi o bairro Campos Elíseos, um dos grandes centros comerciais do município.

De acordo com o Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Tiago Diniz, a estratégia consiste em visitar pontos de grande concentração de comércio e levar conscientização aos comerciantes. Através da mobilização, são reforçados pontos como a importância da exigência da máscara, da disponibilidade do álcool na entrada do estabelecimento, o distanciamento social na organização de filas e demais dinâmicas do cotidiano.

A ação, que já passou pelo bairro Campos Elíseos, teve em seu cronograma a região da Grande Alegria, nesta sexta-feira, dia 7, e, nos próximos dias, Paraíso (10) e Manejo (11). Os locais são definidos pela concentração do comércio. Para o secretário, esta postura é de grande importância, pois dialoga diretamente com os comerciantes sobre pontos que não podem ser esquecidos e deixados de lado neste período.

– A ideia vem justamente para não permitir que os cuidados sejam deixados de lado com o tempo. Durante as visitas, analisamos os pontos positivos e negativos dos estabelecimentos e procuramos focar nas orientações pontuais, além de falar sobre todos os cuidados necessários. Esta atenção redobrada é essencial para a manutenção destas atividades econômicas no período da pandemia e a gestão municipal segue fazendo seu papel. Não só através do oferecimento de informações, mas também vem fazendo a fiscalização de forma rotineira através de outras frentes – explicou o secretário.

Como previsto em decreto municipal, o comércio deve obedecer uma série de exigências para minimizar os riscos de disseminação do vírus em Resende.