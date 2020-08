Homem é preso em Rio das Flores por espancar ex-companheira no ES

Policiais civis, de Rio das Flores, prenderam neste sábado, um homem, de 35 anos, considerado foragido da Justiça, por agredir a ex-companheira na cidade de Conceição do Castelo, no Espírito Santo. Segundo informações dos policiais, o homem teria fugido do Espírito Santo, em 2016. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça por lesão corporal e furto.

A prisão ocorreu em uma fazenda, no distrito de Taboas. O homem que foi conduzido para o presídio de Benfica, será transferido para a delegacia de polícia, de Conceição do Castelo.