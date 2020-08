Vila Santa Cecília e Retiro recebem sanitização em Volta Redonda

Equipes de manutenção da Secretaria de Infraestrutura também atuaram em quatro bairros da cidade com capina, roçada e retirada de entulho

Os centros comerciais da Vila Santa Cecília e do Retiro, além do posto de vistoria do Detran, no bairro São Luiz, foram sanitizados e higienizados neste sábado, dia 08. Esta é uma das ações de combate à Covid-19, implantada pela Prefeitura de Volta Redonda, desde o início da pandemia. O trabalho diário é executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), que lava calçadas com água clorificada e pulveriza ambientes com produto desinfetante. O foco é voltado para locais com maior circulação de pessoas como acessos às agências bancárias, Casas Lotéricas, supermercados, farmácias, pontos de ônibus e, ainda, as unidades de saúde.

O serviço de sanitização é realizado periodicamente há quatro meses, em todos os centros comerciais e unidades de saúde, mas também aconteceram no pavilhão da Ilha São João e locais como os CRAS (Centros de Referência à Assistência Social), Rodoviária Municipal Prefeito Francisco Torres, Palácio 17 de Julho, Arena Esportiva, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher – (DEAM), 93ª Delegacia de Polícia (DP), 28°Batalhão da Policia Militar e sede do Conselho Tutelar.

MANUTENÇÃO – As equipes de infraestrutura também atuaram na manutenção da cidade neste sábado. O entorno da Ilha São João e a Rua 11 de Setembro, na Água Limpa, foram beneficiados com capina e roçada. Também houve retirada de entulho nos bairros Retiro e Vila Brasília.

O secretário de Infraestrutura, Vinícius Ramos, sabe que o foco principal das ações do governo neste momento de pandemia está voltado para redução da circulação do novo cornonavírus, mas ressalta que o cuidado com a cidade não pode parar. “Temos uma equipe e equipamentos especializados na sanitização dos espaços públicos, mas o trabalho de manutenção também é executado diariamente para atender as demandas da população”, falou.