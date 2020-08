Jovem sofre tentativa de homicídio ao ser baleado em Resende

Um jovem, de 24 anos, foi baleado no início da noite de domingo, por volta das 19h35min, ao ser atingido com um tiro nas costas na Rua Ana Júlia de Melo e Silva, no bairro Vicentina, em Resende. A vítima estava na garupa da moto conduzida por seu padrasto, de 34 anos, quando foi atingida.

Ele foi levado para o Hospital de Emergência, em Resende. No hospital os policiais foram informados que três homens estavam na rua e atiraram quando a moto passou. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Resende.