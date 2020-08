Falcões do Aço promovem ‘drive-thru’ solidário, em Volta Redonda

Os Falcões do Aço promovem no dia 15 de agosto, o ‘drive-thru’ a partir das 10 horas até às 19 horas, para arrecadar alimentos e agasalhos para instituições filantrópicas cadastradas no Moto Clube. Doações podem ser feitas também pelo QRCODE disponível do local.

O ‘drive-thru’ ocorrerá próximo a sede do clube, na Rua Francisco Lau, 177, nas proximidades da rotatória do bairro Voldac, em Volta Redonda. O evento será transmitido em redes sociais (live) pelo Facebook e Instagram com música e sorteio de brindes.