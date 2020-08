Agentes do 28º BPM apreenderam no início da tarde desta segunda-feira, dois jovens, de 24 e 18 anos, e um adolescente de 16 anos, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, na Avenida Delfim Moreira, no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda.

Uma denúncia anônima levou os agentes até os suspeitos. Foram apreendidos uma trouxinha de maconha, 966 pinos de cocaína, dois rádios transmissores, um celular e R$ 635.