Pátio de Manobras: Construção das 17 casas está na reta final de edificação

A obra de construção das 17 casas no Campo do Ferroviário entrou em fase final de construção. Com a previsão de entrega das unidades até o fim deste mês, o próximo passo será a pavimentação da via de acesso e da área de circulação dos moradores. Na manhã desta terça-feira (11), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, acompanhado de secretários municipais, do ex-deputado federal Deley de Oliveira e do vereador Luis Antonio Cardoso estiveram na localidade para acompanhar o andamento dos serviços.

Todo o investimento contou com custeio, contratação e gestão do Governo Federal, enquanto o Executivo ajudou na intermediação do local, visando tornar mais próxima a realidade da construção do Pátio de Manobras. A área também receberá uma passarela que dará acesso direto ao Centro da cidade.

De acordo com o secretário de Planejamento Urbano de Barra Mansa, Eros dos Santos, receber Deley e apresentar a construção desse investimento que facilitará a implementação do Pátio de Manobras foi indispensável. “O ex-deputado teve uma participação fundamental para que as obras do Pátio de Manobras acontecessem. Por anos tudo ficou parado. E hoje vemos essa realidade graças a uma emenda de bancada do Deley, enquanto deputado. Estamos confiantes que, o quanto antes, teremos as famílias inseridas em suas novas moradias”, disse o secretário.

Deley de Oliveira não escondeu o orgulho de ter sido um dos responsáveis pela efetivação dos serviços. “A gente sabe que essa é uma obra fundamental para o avanço de Barra Mansa. Me arrisco em dizer que este é um serviço mais sonhado da população. Nós conseguimos trazer esse recurso para a cidade, porém teve um grande envolvimento do prefeito Rodrigo Drable para que o projeto e a burocracia fossem vencidos. Fico muito feliz, sem dúvida essa conquista é um grande patrimônio que consegui enquanto deputado”, expressou.

Outro envolvido em todo o processo foi o vereador Luis Antônio Cardoso. “Não tem como deixar de agradecer o empenho de todos que estiveram envolvidos para conquistarmos esse antigo sonho. Eu confesso que estou surpreso e muito satisfeito com o resultado, isso nos incentiva a trabalhar cada vez mais para a melhoria da cidade”, concluiu o vereador.

Foto: Paulo Dimas