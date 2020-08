Volta Redonda intensifica nova estratégia para fiscalizar medidas contra a Covid-19

Guarda Municipal terá pontos base nos cinco principais centros comerciais da cidade; fiscais de Secretaria de Fazenda e agentes da Secretaria de Segurança estarão juntos na ação

A Prefeitura de Volta Redonda iniciou nesta quarta-feira, dia 12, uma nova estratégia de fiscalização das medidas de prevenção ao novo coronavírus no município. O objetivo é garantir o cumprimento de normas e decretos para diminuir a circulação do vírus e manter a capacidade de atendimento na rede de saúde. A principal mudança foi o deslocamento da Guarda Municipal, que desde março atuava nos acessos a Volta Redonda controlando a entrada de veículos na cidade, para os principais centros comerciais do município.

Os guardas municipais serão divididos em cinco pontos base que ficarão na Vila Santa Cecília, na rotatória da Praça Brasil, na Avenida Amaral Peixoto, embaixo do viaduto Heitor Leite Franco; no Aterrado, no cruzamento da Avenida Paulo de Frontin com a Rua Luiz Alves Pereira; no Retiro, a Avenida Sávio Gama na altura da Avenida Waldir Sobreira Pires; e no Santo Agostinho, a Rua Jaime Martins, próximo ao posto da Polícia Militar.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal, Dalessandro de Assis, a partir destes pontos estratégicos, os agentes – de três a cinco ficarão em cada base – farão rondas orientando a população e os comerciantes sobre o uso da máscara e o distanciamento social seguro para prevenção da Covid-19. “Eles também vão orientar e fiscalizar a ação de ambulantes ilegais, além de cuidar do trânsito”, informou Dalessandro, acrescentando que as equipes podem ser deslocadas para atender denúncias que cheguem por meio da Central de Atendimento Único (CAU) ou pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública).

O secretário municipal de Fazenda, Fabiano Vieira, afirmou que o trabalho da força-tarefa também será intensificado nesta nova metodologia de fiscalização por conta da flexibilização total das atividades econômicas. “Nossos fiscais e agentes da Secretaria Extraordinária de Segurança Pública vão atuar, diariamente, junto com a Guarda Municipal”, disse.

O prefeito Samuca Silva acredita que a nova estratégia de fiscalização das medidas de prevenção à Covid-19 otimiza o trabalho da Guarda Municipal e da força-tarefa, já que a flexibilização total das atividades econômicas aumenta a circulação de pessoas nas ruas e no transporte público, aumentando o risco de contágio pelo vírus. “A guarda será os olhos do poder público em toda cidade. Junto com as equipes que compõem a força-tarefa, vão coibir o descumprimento das normas e decretos criados para diminuir a circulação do vírus em Volta Redonda”, falou Samuca. Secom/VR com fotos de Gabriel Borges