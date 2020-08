Homem é preso com arma na Vila Maria

Um homem, de 35 anos, foi preso por policiais militares no final da noite desta quinta-feira, por volta das 23h15min, com um revólver calibre 38, com 10 munições, dentro de um veículo Ford Fusion na Rua Antônio Graciano da Rocha, s/n, no bairro Vila Maria, em Barra Mansa. Uma denúncia dava conta de que um homem que estaria armado dentro de um carro ameaçando as pessoas levou os agentes até o local. O homem desceu do carro bastante alterado. Durante revista pessoal os agentes encontraram um revólver calibre 38 em sua na cintura. O homem ainda tentou resistir a prisão, mas foi contido e algemado.

Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa. Depois para IML (Instituto Médico Legal), de Volta Redonda para ser realizado o teste de alcoolemia (bafômetro). De volta ele foi autuado por resistência, lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo. Ele ficou preso.