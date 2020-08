Prefeitura de Resende inicia construção de rede de águas pluviais e pavimentação no bairro Ipiranga

Intervenção aguardada há mais de 10 anos na Rua Joaquim José Ribeiro coloca fim em problemas estruturais que se agravam em períodos chuvosos

A Prefeitura de Resende iniciou na última quinta-feira, dia 13, mais uma obra muito aguardada pela população. Equipes iniciaram o trabalho de construção de uma nova rede coletora de águas pluviais na Rua Joaquim José Ribeiro, no bairro Ipiranga. A intervenção envolve outros serviços essenciais, como a pavimentação, já que antes o local não contava com este recurso.

De acordo com o Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, além da nova rede coletora de águas pluviais, a obra também vai resultar em quase 1.200 metros quadrados de meio fio, cerca de cerca de 3.800 metros quadrados de pavimentação, 1900 metros quadrados de calçada, acessibilidade em geral, com elementos como com piso podotatil, para deficientes visuais, e sinalização vertical e horizontal

Ainda segundo o secretário, a rua vinha sofrendo com problemas estruturais, já que o sistema de drenagem anterior não atendida as necessidades do local. Com isso, principalmente em períodos chuvosos, era comum a formação de poças e constantes erosões, devido à falta de escoamento pluvial adequado.

Vale destacar que a rua recebe um grande fluxo de veículos e possui, em suas imediações, a Escola Parque Ipiranga. Além disso, faz a comunicação com os bairros Santo Amaro e Vicentina e com a Avenida Augusto de Carvalho, que faz a interligação com a Estrada Resende Riachuelo, entre outros pontos movimentados da cidade.

– Embora o foco do município hoje seja a contenção do coronavirus, as intervenções acontecem com todos os cuidados essenciais. Esta é uma obra muito aguardada, que estava no cronograma da gestão municipal, como outras dezenas de obras importantes que vêm sendo realizadas desde 2017. A expectativa é de promover uma transformação no local e colocar fim nestes problemas estruturais – explicou o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Victor Sampaio.