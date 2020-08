Colisão envolve moto e carro na Dutra, em Resende

Uma colisão envolvendo um carro e uma moto ocorreu no final da manhã desta segunda-feira, por volta das 11 horas, no km 305, da Rodovia Presidente Dutra, no acesso ao município de Resende. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o veículo Fiat Palio colidiu na traseira da motocicleta. O condutor da moto JTZ/DK150, de 26 anos, ficou ferido. A vítima foi socorrida por equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada para o Hospital de Emergência de Resende.

Foi preenchido Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) e lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO) para condutora do Palio, por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, tendo a mesma assinado, se comprometendo a comparecer ao Jecrim quando for intimada e sendo liberada para responder o processo em liberdade.