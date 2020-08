Prefeitura de Volta Redonda realiza audiência pública do transporte coletivo

Participação presencial foi limitada a 50 pessoas, respeitando as normas de distanciamento social e saúde por conta da pandemia; público também poderá participar através do canal da prefeitura no Facebook

Nessa segunda-feira, dia 17, a população de Volta Redonda poderá acompanhar um importante passo para que a Prefeitura de Volta Redonda consiga promover melhorias no sistema de transporte público da cidade com a realização da audiência pública, a partir das 18h, no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Júnior, no Colégio Getúlio Vargas, da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), no bairro Laranjal.

A participação presencial no teatro foi limitada a 50 pessoas, respeitando as normas de distanciamento social e saúde por conta da pandemia do novo coronavírus. O público também poderá participar através do canal da prefeitura no Facebook (facebook.com/PrefeituraVR/), que vai transmitir a audiência. As sugestões e perguntas poderão ser feitas nos comentários da transmissão, e as que não puderem ser respondidas durante a audiência, serão atendidas posteriormente por e-mail.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Rogério Loureiro, destaca que esse tipo de reunião acontece para que todas as pessoas de uma comunidade possam participar exercendo a sua cidadania e possibilitando a troca de informações quando uma decisão afeta os direitos coletivos.

“Através das audiências públicas a comunidade pode participar das decisões que serão implantadas na cidade, de forma democrática, pois valoriza a participação de todos para a resolução das questões que fazem parte do dia a dia do cidadão. É um importante instrumento de diálogo na busca de soluções para as demandas sociais”, disse o secretário.

Durante a audiência, os participantes poderão propor melhorias relacionadas a temas como extensão de linhas, novas tecnologias (sistemas inteligentes), capacitação dos operadores, aquisição de novos veículos, linhas expressas, passagens reduzidas, pontualidade, segurança para os passageiros, entre outros.O edital da audiência já foi publicado no Diário Oficial do Estado. A audiência pública é uma orientação do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ). Todas as sugestões apresentadas durante a audiência serão consideradas para finalizar o edital de licitação.