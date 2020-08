Homem é preso com drogas enterradas no quintal de casa em Três Rios

Policiais civis e militares prenderam nesta quinta-feira, um homem, de 40 anos, com drogas enterradas no quintal de sua casa, localizada na Rua Orozimbo Flores, no bairro Vila Isabel, em Três Rios. Uma denúncia anônima levou os agentes até o suspeito. Ao perceber a chegada dos policiais o homem tentou fugir, mas foi detido.

Foram dois quilos de cocaína, 80 papelotes da mesma droga, um tablete de maconha, mais de 50 pedras de crack. Também foram apreendidas balanças de precisão e uma quantia em dinheiro. O homem foi levado para a delegacia, onde o caso foi registrado. Ele vai responder por tráfico de drogas.