Prefeitura de Barra Mansa realiza concurso público

Inscrições podem ser realizadas entre os dias 27 de agosto e 1º de outubro. Ao todo são oferecidas 1.081 vagas

A Prefeitura de Barra Mansa realiza ainda neste ano de 2020, concurso público para o provimento de 1.081 vagas, em cargos estatutários da administração direta e indireta. O primeiro edital trata do certame para diversas funções, como médicos, psicólogos, técnicos em enfermagem, professores, agentes administrativos, jornalistas, agentes ambientais e auditores fiscais do tesouro. Já o segundo edital é específico para o preenchimento de 04 vagas de procurador do município. O concurso é de responsabilidade do Instituto Acesso de Ensino, Pesquisa, Avaliação Seleção e Emprego.

O primeiro edital dispõe sobre as funções com salários que variam entre R$ 998 e R$ 1.587, 38. A carga horária é diferenciada conforme o cargo pretendido. Como benefícios o servidor dispõe de Vale Transporte regulamentado pelo Decreto n° 3.594/01, de 17 de dezembro de 2001 e Vale-Alimentação subsidiado.

Regido pelo edital 001/2020, a inscrição para o primeiro concurso pode ser realizada entre os dias 27 de agosto a 1º de outubro, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico www.institutoacesso.org.br. O valor da taxa é de:

– R$ 58,40 (cinquenta e oito reais e quarenta centavos) para Armador, Auxiliar de Serviços Gerais, Calceteiro, Carpinteiro, Coveiro, Pedreiro, Pintor e Recepcionista.

– R$ 88,60 (oitenta e oito reais e sessenta centavos) para Agente Administrativo, Agente de Apoio a Educação, Agente de Combate ao Vetor, Agente de Saúde Pública, Agente Disciplinador, Agente Educador, Auxiliar de Recreação, Auxiliar de Secretaria, Fiscal Municipal, Fiscal Sanitário, Guarda Municipal Masculino e Feminino, Intérprete de Libras, Lanterneiro, Mecânico de Autos, Mecânico de Máquinas e Motores, Motorista, Operador de Motosserra, Operador de Retroescavadeira, Operador de Trator Agrícola, Secretário Escolar, Técnico Agropecuário/Agrícola/Agronegócios, Técnico de Informática, Técnico de Laboratório, Técnico de Segurança do Trabalho, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem, Técnico em Farmácia, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Radiologia, Técnico em Saúde Bucal e Topógrafo.

– R$ 99,50 (noventa e nove reais e cinquenta centavos) para Administrador de Banco de Dados, Administrador de Redes, Segurança e Sistema, Analista Ambiental, Analista em Gestão Pública, Auditor Fiscal do Tesouro Municipal, Auditor Municipal de Controle Interno, Biólogo, Contador, Engenheiro Agrônomo, Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro Civil (Hidrologia), Engenheiro Eletricista, Engenheiro Florestal, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Jornalista, Médico Anestesista, Médico Auditor, Médico Cirurgião Geral, Médico Cirurgião Vascular, Médico Clínico Geral, Médico do Trabalho, Médico Ginecologista, Médico Obstetra/Ginecologista, Médico Otorrinolaringologista, Médico Pediatra, Médico Veterinário, Nutricionista, Orientador Educacional, Orientador Pedagógico, Pedagogo, Perito Médico, Professor Artes, Professor Ciências, Professor de Educação Física, Professor de Ética e Cidadania, Professor de Língua Estrangeira – Espanhol, Professor de Língua Estrangeira – Francês, Professor de Língua Estrangeira – Inglês, Professor de Matemática, Professor de Português, Professor Geografia, Professor História, Professor I Séries Iniciais, Psicólogo e Psicopedagogo.

Pelo cronograma oficial do concurso, o local da prova será divulgado no dia 13 de novembro. Os exames acontecerão no dia 22 de novembro em dois horários distintos, às 8:00 e às 14:00, de acordo com o cargo pretendido.

O segundo edital segue o mesmo cronograma de inscrição, de no período de 27 de agosto a 1º de outubro, para preenchimento de 04 vagas para a função de procurador do município. O valor da taxa é de R$ 99,50.

Os interessados devem ter diploma ou certificado de conclusão de curso de Graduação em Direito, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro na Ordem dos Advogados do Brasil. O salário ofertado é de R$ 998,00, por 20 horas semanais de trabalho. A remuneração segue o disposto no art. 14 da Lei n°4.060, de 20 de maio de 2013, bem como honorários advocatícios.

As consultas ao local de realização das provas podem ser feita a partir das 9 horas do dia 04 de dezembro. A prova objetiva será realizada às 8 horas do dia 13 de dezembro. Neste mesmo dia, às 14 horas, acontece a prova discursiva.

A prova objetiva será composta por oito questões de Língua Portuguesa, valendo 1,0 cada e por 60 questões de Conhecimentos Específicos, valendo 2,0 pontos cada. Já a prova discursiva terá uma peça processual com valor total de 60 pontos, além de duas questões de conhecimentos específicos, valendo 20 pontos cada.

O gabarito preliminar da prova objetiva poderá ser consultado individualmente na página do concurso a partir das 9 horas, do dia 16 de dezembro. Foto: Paulo Dimas