PRF prende homem com mandado de prisão na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais prenderam no início da noite desta quinta-feira, por volta das 19 horas, o condutor de um veículo Volkswagen 1.0 (Nova Iguaçu), no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no bairro Caiçara, em Piraí.

A prisão ocorreu durante Operação Tamoio (combate ao crime) em sua 5ª Fase em todo o território brasileiro nas rodovias federais. Durante abordagem aos sistemas, foi constatado haver um mandado de prisão em aberto em desfavor do condutor de 35 anos, expedido em 13 de junho de 2018, com validade até 30 de julho de 2036, pelo Tribunal de Justiça do Estado Ceará, pelos crimes de ameaça, falsa identidade e desacato.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, de Piraí, onde permaneceu preso. O homem alegou que foi uma discussão que teve com um guarda municipal em Fortaleza (CE) há alguns anos atrás; onde ele usou uma carteira de estudante falsa para tentar pagar meia entrada em um estabelecimento, tendo sido flagrado, desacatando e ameaçando o guarda municipal sendo detido, encaminhado à DP e aberto inquérito pelos crimes cometidos. Foto: Ilustrativa