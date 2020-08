Um acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira, envolvendo um carro e uma moto, deixou o condutor da motocicleta, de 44 anos, com ferimentos no km 275, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O motociclista, com ferimentos leves, foi socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia em Barra Mansa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o condutor do automóvel não ficou ferido. Foto: PRF