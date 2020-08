Uma explosão em um transformador na tarde desta sexta-feira, assustou várias pessoas que passavam nas proximidades do problema na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda. Equipes da Light estiveram no local para a troca do transformador.

A explosão provocou a interrupção da energia em vários pontos da cidade. Alguns estabelecimentos comerciais ficaram sem energia.