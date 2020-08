PRF detém condutor em fuga pela Lúcio Meira, em Barra do Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recebeu uma denúncia por volta das 7h40min, sobre possível tentativa de invasão de faixa de domínio da rodovia por um condutor, de 42 anos, de um veículo Fiat/Siena ELX Flex (cinza), com placa do Rio de Janeiro, no km 280, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Barra do Piraí.

Ao chegar ao local à equipe se deparou com veículo parado no acostamento próximo ao local. O condutor ao perceber a presença da viatura PRF, empreendeu fuga em alta velocidade efetuando diversas ultrapassagens pelo acostamento e em diversos outros trechos proibidos pela sinalização, além de forçar ultrapassagem sobre outros veículos, obrigando os outros condutores a desviarem pelo acostamento e até fora da rodovia, com risco de acidente.

Os policiais rodoviários federais conseguiram alcançar o veículo em uma rua no interior do distrito da Califórnia (Barra do Piraí). Durante a abordagem o condutor informou que não possuía a CNH e o veículo, que pertencia a outra pessoa, estava com a documentação “licenciamento” vencida.

Diante dos fatos e das informações obtidas foi lavrado “TCO”, onde o condutor se comprometeu a comparecer em juízo quando solicitado para esclarecimentos e procedimentos.

A princípio, o condutor responderá por dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou Habilitação.

Durante os procedimentos, o proprietário compareceu ao posto PRF na tentativa de liberar o veiculo, porém ao se identificar, também foi autuado e lavrado o segundo “TCO”, onde o proprietário se comprometeu também a comparecer em juízo quando solicitado para os procedimentos legais.

A princípio, o “proprietário” responderá pelo crime de trânsito, permitir, confiar ou entregar à direção de veículo automotor a pessoa não habilitada. As penas variam de seis meses a um ano de detenção ou multa.

O veículo foi apreendido e conduzido ao pátio PRF, onde somente será liberado após a sua devida regularização. Somadas as infrações e respetivas autuações, o veiculo possui um passivo de multas no valor de R$ 6.879,97.

Também já no posto PRF, o condutor foi reconhecido por outros policiais por participar de grupos em outras tentativas de invasão de faixas de domínio da rodovia na região do bairro Califórnia.