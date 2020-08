PRF flagra condutor alcoolizado e alterado após acidente na Lúcio Meira

O motorista de um Ford Ka, que teria sido o causador de um acidente de trânsito, ficou alterado e ameaçou agredir os ocupantes de outro veículo envolvido na colisão, no início da noite de sábado, por volta das 18h45min, no km 259, da BR-393, em Barra do Piraí.

Os policiais rodoviários federais (PRF) foram acionados e ao chegar ao local depararam com os carros envolvidos no acidente, um Ford Ka e um GM Vectra. Os agentes perceberam que o motorista do Ford Ka estava alterado e ameaçando os ocupantes do outro veículo.

No interior do veículo Ford Ka foram encontrados dois artefatos metálicos com potencial de serem utilizados como instrumento de agressão semelhantes a armas orientais. Os ocupantes do outro veículo envolvido no acidente informaram que foram ameaçados após a colisão, pois o condutor do Ford Ka desceu do veículo se identificando como policial, dizendo estar armado e em dado momento levando a mão à linha de cintura como se estivesse pegando uma arma.

Posteriormente, ainda segundo relatos destes, o condutor utilizando de um dos instrumentos metálicos que estava no interior de seu veículo teria corrido em direção a eles na tentativa de agredi-los. Após os testes de alcoolemia, foi constatado teor de 0,77 mg/L para o condutor do Ford Ka. O condutor do GM Vectra deu negativo.

Diante dos fatos, todos os envolvidos, ilesos, bem como os artefatos encontrados, foram encaminhados à 88ª DP (Barra do Piraí/RJ) para serem ouvidos, sendo o condutor e suposto autor das ameaças enquadrado nos crimes; conduzir veículo automotor embriagado ou sob efeito de drogas, ameaça e falsa identidade, uma vez que fora verificado que o mesmo não seria policial, conforme registrado na ocorrência.