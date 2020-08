Idoso sofre grave acidente ao colidir com carreta na Lúcio Meira, em Mendes

O motorista conduzindo um veículo de passeio, sem ser habilitado, bateu contra uma carreta carregada com bobinas de aço, na noite de sábado por volta das 21h45min, no km 238, da Rodovia BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), nas proximidades do trevo para Mendes, em Vassouras.

O motorista invadiu a pista contrária e bateu de frente com a carreta. O condutor, de 61 anos, e a passageira, de 59 anos, gravemente feridos foram socorridos e levados para o Hospital Universitário de Vassouras. O condutor da carreta, de 54 anos, não ficou ferido.

O trânsito permaneceu lento e interditado em meia pista até a retirada dos veículos do local por volta das 23 horas. Não foi possível realizar o teste do etilômetro (bafômetro) no condutor do automóvel em virtude de sua condição grave. O acidente foi registrado na 95ª Delegacia de Polícia, de Vassouras.