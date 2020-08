Polícia Militar prende suspeitos de tráfico em Três Rios

Policiais militares prenderam na madrugada deste domingo, três homens, dois de 25 e um de 28 anos, que estavam dentro de um Gol (preto), na localidade conhecida com o Mutirão, no bairro Santa Terezinha, em Três Rios.

Os suspeitos tentaram fugir ao ver aproximação da viatura policial, mas foram detidos. Com os suspeitos foram apreendidos uma pistola 9mm com carregador, um revólver calibre 32 com numeração raspada e 11 munições calibres 32 e 38. Também foi apreendido com o trio R$ 608.

Eles foram indiciados por porte ilegal de arma. (Foto: Polícia Militar)