Deputado Federal Antonio Furtado esteve em Pinheiral e Sapucaia conversando com pré-candidatos nas eleições municipais

Com a proximidade das convenções partidárias para o lançamento definitivo dos candidatos às prefeituras e câmaras nas eleições municipais deste ano, o deputado federal Delegado Antonio Furtado, tem visitado algumas cidades para conversar com os pré-candidatos. No último fim de semana as reuniões aconteceram em Pinheiral e Sapucaia.

– Tivemos um momento de conversas com a participação dos pré-candidatos do PSL. São novos nomes que pleiteiam ocupar pela primeira vez uma vaga na Câmara. Abordei minha experiência em duas campanhas políticas e a necessidade de desenvolverem trabalhos que, realmente, faça a diferença para atender, melhor possível, as necessidades do cidadão – explicou o deputado.

Além das conversas com os pré-candidatos a vereadores, o momento também foi de declarar apoio para os cargos majoritários. Em Pinheiral, serão apoiados para prefeito, Ednardo Barbosa (PSC), e vice-prefeita, Sediene Maia (DEM).

– Apoio o pré-candidato a prefeito Ednardo Barbosa por entender que ele vem desempenhando um trabalho muito compromissado com o povo de Pinheiral. Entendo que os investimentos em educação repercutem também na segurança pública. Tenho uma preocupação muito grande com essa área e percebo que ele também tem esse mesmo cuidado – explicou o parlamentar.

Em Sapucaia, o encontro aconteceu no sábado pela manhã, com o apoio aos pré-candidatos à prefeito e vice, Sidnei Ferreira (PROS) e Valverde (PSL), seguido de conversa com os pré-candidatos à vereador..

– Foi uma manhã muito produtiva, com troca de experiências. Quero estar cada vez mais perto de Sapucaia e contribuir com o envio de emendas para ajudar a cidade, principalmente, com o sonho antigo de inaugurar um hospital e maternidade públicos. Sidnei foi secretário de saúde e fez um trabalho muito participativo de escutar os doentes e buscar maneiras de acolhê-lo e aperfeiçoar o atendimento médico – contou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.