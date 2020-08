PRF é acionada para verificar briga de casal na BR-393, em Vassouras

Policiais rodoviários federais (PRF) foram acionados no início da noite de domingo para averiguar um possível desentendimento entre um casal, no km 244, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Vassouras. Ao chegar ao local indicado, os agentes depararam com uma caminhonete Ford Ranger (prata), com placa de Vassouras. Uma passageira, de 34 anos, estava recebendo os primeiros socorros pela equipe da concessionária, K-Infra.

A vítima disse que uma discussão a respeito do relacionamento como seu companheiro ocorreu no interior do veículo. Disse que o companheiro estava agressivo por ciúmes. Ela revelou que foi agredida com socos e chutes ao tentar sair do veículo.

Não satisfeito, o companheiro teria jogado a mulher no chão. Após os primeiros procedimentos a passageira foi encaminhada para o hospital universitário de Vassouras e posteriormente foi conduzida para a 95ª Delegacia de Polícia de Vassouras, onde prestou os esclarecimentos.

O condutor de 37 anos foi conduzido ileso para 88ª DP, ficando o mesmo a disposição da autoridade policial. Após o término dos procedimentos, por não haver meios próprios e para preservar a integridade física da passageira devido a presença de parentes do agressor em frente a delegacia, a mesma foi conduzida até a sua residência em Barra do Piraí.

O condutor se recusou a realizar o teste do etilometro (bafômetro) e foi autuado.

A princípio, o condutor responderá por de lesão corporal com agravante.